Návštěva vyslanců amerického prezidenta v Moskva a Kyjevě nepřiblížila šanci na mír. Ruský hegemon Vladimir Putin trvá na svých podmínkách míru, které by byly ukrajinskou prohrou. Podle médií totiž předpokládá, že jeho vojáci do konce roku obsadí tu část Doněcké oblasti, kterou stále kontroluje Ukrajina. Kyjev nejen proto očekává, že bude čelit další náročné zimě a válka potrvá i příští rok.

Málokdo čekal, že duo vyjednávačů prezidenta USA Donalda Trumpa – jeho přítel z golfu i realit Steve Witkoff a zeť Jared Kushner – dosáhne ve východoevropské válce průlomu. Už proto, že podle médií s mnoha novými myšlenkami nepřijeli. Jejich víkendová cesta do Moskvy a Kyjeva přesto naznačila, jak se situace na bojišti může vyvíjet.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Čím Kreml podmiňuje konec války.
  • Kdy jsou USA připraveny zmírnit sankce proti Moskvě.
  • Co Ukrajinci potřebují od spojenců.

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.