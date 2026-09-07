Návštěva vyslanců amerického prezidenta v Moskva a Kyjevě nepřiblížila šanci na mír. Ruský hegemon Vladimir Putin trvá na svých podmínkách míru, které by byly ukrajinskou prohrou. Podle médií totiž předpokládá, že jeho vojáci do konce roku obsadí tu část Doněcké oblasti, kterou stále kontroluje Ukrajina. Kyjev nejen proto očekává, že bude čelit další náročné zimě a válka potrvá i příští rok.
⚡️Update: 'The war will continue' — US peace push fails to achieve deal after Witkoff, Kushner's first visit to Kyiv.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 6, 2026
"We expect the war will continue," Zelensky said after the talks, adding that Ukraine is counting on U.S. energy and air defense support this winter.…
Málokdo čekal, že duo vyjednávačů prezidenta USA Donalda Trumpa – jeho přítel z golfu i realit Steve Witkoff a zeť Jared Kushner – dosáhne ve východoevropské válce průlomu. Už proto, že podle médií s mnoha novými myšlenkami nepřijeli. Jejich víkendová cesta do Moskvy a Kyjeva přesto naznačila, jak se situace na bojišti může vyvíjet.
Co se dočtete dál
- Čím Kreml podmiňuje konec války.
- Kdy jsou USA připraveny zmírnit sankce proti Moskvě.
- Co Ukrajinci potřebují od spojenců.