Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale i sucho a silná vedra, která poškodila révu a hrozny. Ve své zprávě to v pondělí uvedlo francouzské ministerstvo zemědělství. V prvním odhadu letošní produkce předpovědělo 33,9 milionu hektolitrů, což je o šest procent méně než loni a o 17 procent méně než průměr za roky 2021 až 2025.
Ačkoli jarní podmínky zpočátku dávaly naději na lepší úrodu, letní sucho a vlny veder poškodily révu a snížily výnosy. „Půdní sucho je výraznější v celém regionu a vlny veder způsobily lokální popálení sluncem, spálení, opadávání listů a vadnutí hroznů, což snížilo objem sklizně,“ uvedlo ministerstvo.
Pro Francii by to znamenalo už třetí slabou vinařskou sezonu v řadě po nízké produkci v letech 2024 a 2025. Francie je tradičně největším světovým vývozcem vína podle hodnoty exportu, uvedla agentura Reuters. Rozloha vinic letos ve Francii klesla o 2,5 procenta. Nadbytečná nabídka v době klesající spotřeby vína v minulých letech přiměla vinaře části vinic zlikvidovat. Francie minulý týden v pátek oznámila mimořádný balík pomoci zemědělcům v hodnotě přes jednu miliardu eur (24,2 miliardy Kč).
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