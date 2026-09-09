V mobilním podvodu století, pro který se vžilo označení kauza Mamut, startují nová kola právních sporů o miliardy korun. Od dubna je pod tlakem zejména tábor kolem majitele technologické skupiny Unicorn Vladimíra Kováře. Ten čelí miliardovým žalobám na náhradu škody od skupiny J&T a miliardy po něm chce také insolvenční správce zkrachovalé společnosti Mammoth Pavel Fabian.
Insolvenční správce žádá po několika osobách včetně Kováře žalobou takzvané doplnění pasiv do majetkové podstaty firmy. Největší věřitelé společnosti se českému miliardáři snaží prokázat odpovědnost za vzniklou škodu. Ten to ale od začátku odmítá a sám se označuje za oběť rozsáhlého podvodu.
Co se dočtete dál
- Kdo posílil obranu Unicornu v kauze Mamut.
- Jaké kroky teď advokáti Unicornu spustili.
- Co na útoky říkají zástupci J&T.
- O co se dnes v kauze Mamut vlastně hraje.