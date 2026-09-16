Hospodářský výbor sněmovny v uplynulých dnech doporučil ke schválení pozměňovací návrh, který by obcím umožnil podmínit provozování taxislužby zkouškou z češtiny a místopisu obce, kde řidič jezdí. Návrh má přitom z velké části dobrý úmysl: chce, aby si cestující mohli být jistí, že se s řidičem domluví a že je bezpečně doveze tam, kam potřebují. S tím se dá jen těžko nesouhlasit.
Otázka ale nezní, jestli chceme kvalitní a bezpečnou taxislužbu. Samozřejmě že chceme. Správná otázka zní, jestli povinná zkouška z místopisu a plošná byrokracie, kterou si bude každá obec nastavovat po svém, jsou nástroj, který k tomu skutečně povede. Spíš povede k částečnému uzavření trhu, horší dostupnosti a vyšším cenám. O žádné alternativě, jak stejného cíle dosáhnout jinak, s platformami přitom pořádně nikdo nejednal, přestože fungující příklady spolupráce už existují.
Co se dočtete dál
- Jak by obecní zkoušky ovlivnily dostupnost taxislužby a ceny.
- Jaká je reálná míra jazykových bariér mezi řidiči a cestujícími.
- Jaké dopady by mělo omezení nabídky na noční bezpečnost.