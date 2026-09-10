Nakupuj dole, prodávej nahoře. Jedna ze základních investičních pouček nabádá k vyhledávání akcií, které se obchodují za atraktivní cenu. Přirozeně tak může obracet pozornost k titulům, které se ocitly ve „výprodeji“. Pro investory jde o věčné dilema: skrývá se v propadu nákupní příležitost, nebo jde o past v podobě chytání padajícího nože? Podívali jsme se na tři známé globální akcie, jejichž nedávný pokles přitahuje pozornost a může lákat k nákupu.
Co se dočtete dál
- Jaké akcie se nacházejí v současnosti ve „výprodeji“.
- Proč se jim v letošním roce nedaří.
- Jaký je jejich potenciál a co si o nich myslí analytici.