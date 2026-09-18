Americký investor a filantrop Warren Buffett odstupuje z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway, v této roli byl od roku 1970. Firma svého dlouholetého šéfa zároveň jmenovala čestným předsedou. Americký finanční konglomerát o tom informoval v pátek v tiskové zprávě.
Šestadevadesátiletý Buffett už loni opustil funkci generálního ředitele a předal vedení svému spolupracovníkovi Gregu Abelovi. Předsedou správní rady firma jmenovala Buffettova syna Howarda.
„Čas vždycky zvítězí. Ke mně však byl velkorysý,“ napsal Buffett v dopise akcionářům.
„Pan Buffett zůstane členem správní rady ve funkci čestného předsedy a bude nadále poskytovat svůj cenný úsudek a pohled na věc,“ uvedla firma.
Firmu Berkshire Hathaway, která zpočátku působila v textilním odvětví a potýkala se s problémy, Buffett proměnil v investičního giganta s hodnotou přesahující bilion dolarů (21,2 bilionu korun). Díky své dlouhodobé strategii a zaměření na nákup kvalitních podniků za rozumné ceny dosahoval Buffett stabilních výnosů, které překonávaly výkonnost širšího trhu, čímž si vybudoval pověst důvěryhodného správce kapitálu.
Investovat do Berkshire je teď utrpení. Co když se z Buffettovy firmy stal jen rizikovější spořicí účet
Berkshire Hathaway má sídlo v Omaze v americkém státě Nebraska. Buffettovi se za jeho dlouhodobě úspěšné investování často přezdívá „věštec z Omahy“. Dokázal totiž dobře vyhodnocovat informace i náznaky budoucího výkonu firem i ekonomiky.
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