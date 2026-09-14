Lotyšská letecká společnost airBaltic kvůli finančním potížím požádala ve Spojených státech o soudní ochranu před věřiteli, bude však pokračovat v běžném provozu. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.
Firma uvedla, že podala žádost podle kapitoly 11 amerického zákona o bankrotech. „Ta umožňuje podnikům finanční restrukturalizaci a získání nového kapitálu za zachování běžného provozu pod dohledem amerického soudu,“ dodala. Zdůraznila, že tento postup nebude mít žádný dopad na cestující.
„Nadále se soustředíme na pokračování provozu aerolinek a zároveň realizujeme změny obsažené v našem podnikatelském plánu,“ uvedl šéf podniku Erno Hildén. „Z pohledu zákazníků budeme dál normálně fungovat,“ dodal.
Letecké společnosti po celém světě se nyní potýkají s nárůstem cen pohonných hmot v důsledku konfliktu na Blízkém východě. „Společnost airBaltic zažívá vážné finanční potíže kvůli kombinaci finančních a geopolitických faktorů,“ cituje agentura Reuters ze žádosti o soudní ochranu před věřiteli.
Většinovým vlastníkem společnosti airBaltic je lotyšská vláda. Desetiprocentní podíl ve firmě vlastní německé aerolinky Lufthansa.
„Považuji toto řešení za jednu z nejlepších možností k zabezpečení životaschopnosti firmy airBaltic, protože zajišťuje potřebné nástroje a čas k realizaci restrukturalizačního plánu,“ uvedl k žádosti o soudní ochranu před věřiteli lotyšský premiér Andris Kulbergs.
V Česku si společnost airBaltic získala pozornost v roce 2024, kdy nechala veřejnost hlasovat o názvech svých letadel. Mezi možnostmi byl rovněž název estonského města Kunda, který má v češtině vulgární význam. Do hlasování se podle médií ve velkém rozsahu zapojili čeští uživatelé internetu, kteří tak zajistili, že se tento název dostal mezi vítěze ankety.
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