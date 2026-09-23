S tříletou podmínkou s odkladem na pět let a třísettisícovým peněžitým trestem odešel ve středu od Obvodního soudu pro Prahu 6 vysoký důstojník Vojenského zpravodajství Karel Oršel. Je to trest za to, že nejméně šest let svého zaměstnavatele systematicky okrádal. V tajné službě měl na starosti zadávání zakázek, přihrával je ale své manželce Miluši Oršelové. Ta od soudu proto také odešla s trestem: dvouletou podmínkou. K tomu musí zaplatit sto tisíc korun.

Oršelovi za zneužití pravomoci veřejné osoby, podvod a manipulaci s veřejnými zakázkami hrozila podle trestního zákoníku sazba v rozpětí tří až osmi let vězení. Uložená tříletá podmínka byla nejnižším možným trestem.

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Co se dočtete dál

  • Jaký trik používal podplukovník Oršel, aby vytáhl z rozvědky peníze.
  • Kolik takových případů bylo.
  • Jak se na to přišlo.

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