Maloobchod a gastro jsou historicky dva hlavní distribuční kanály nápojářských firem. Všichni nápojáři se v těchto dvou segmentech chtějí prosadit a vylepšovat si v nich tržní podíly. Poměrově to většinou bylo rozděleno tak, že zhruba 60 procent tržeb výrobci nápojů realizovali v maloobchodě (supermarkety neboli retail), zbylých cca 40 procent pak vytvářeli v gastru (HoReCa, jednoduše řečeno restaurace).
Byť nápojáři retail potřebují pro udržení objemů prodejů, vnímám jejich snahu se více rozvíjet v gastru. Maloobchodní segment navíc pro ně může být i zrádný. Může se stát, že maloobchodník přeruší spolupráci s daným výrobcem, třeba z důvodu preference svých privátních značek. Gastro je pro nápojové firmy atraktivnější, marže v tomto segmentu mohou být oproti retailu i dvojnásobné.
I zde jsou však úskalí. Gastro bylo silně zasaženo a proměněno covidem. Už se nevrátilo do své původní úrovně a struktury, zejména pak na venkově. Koncept venkovské hospody je utlumen. V posledních letech jsme také svědky fragmentace gastra mezi různá bistra, kavárny, sezonní kiosky, více se prosazuje i v rámci čerpacích stanic. Už to není jen klasická „hospoda a restaurace“. A nápojáři museli reagovat, přizpůsobit se, hledat dynamiku v nových podmínkách.
V Česku kapitálový trh přirozeně nejvíce sleduje Kofolu. A u ní pozoruji třeba rozvoj v impulsním „on the go“ segmentu, to znamená v prodejích na čerpacích stanicích či trafikách. V posledních dvou letech Kofola také nalézá prodejní možnosti prostřednictvím investic do sítě nápojových a jídelních automatů. Samostatnou kapitolou je pak rozvoj jejího konceptu rychlého občerstvení UGO, jež je součástí „voňavého a zdravého“ pilíře, který již generuje 13 procent celkových tržeb. Aktuálně Kofola hledá v gastru další cesty přes akvizice regionálních kavárenských a restauračních sítí Cokafe, respektive Chachar catering.
Kofola dnes stojí na více pilířích a dokáže v čase lépe čelit krizovým situacím či měnícím se podmínkám. Organický růst provozního zisku za období 2020–2025 v průměru o 13 procent ročně je toho důkazem. Dividenda byla podržena na loňské rekordní úrovni. Investoři to oceňují, akcie Kofoly za dva roky posílily o více než 50 procent a nejsou daleko od svých maxim.
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