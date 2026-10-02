Že bohatí rychle bohatnou, je dlouhodobý trend, který nikoho nepřekvapí. Platí to ve většině zemí i globálně. Data ze zámoří však ukazují, že bohatým svižným tempem utíkají superbohatí. Tedy z drtivé většiny ti, kdo vlastní firmu nebo bohatství rozmnožují investicemi na kapitálovém trhu, který dlouhodobě rychle roste. V USA se sice najdou i tací, kdo se do nejvyšší skupiny dostali díky pohádkové mzdě, ale tvoří v ní jen jednu desetinu. Koncentrace čím dál většího bohatství mezi nepatrnou část populace má dopady na politiku a zpětně i na ekonomiku.

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Co se dočtete dál

  • Jaký majetek řadí Američany mezi superbohaté.
  • Čím to, že bohatí rychle bohatnou a střední třída je frustrovaná.
  • Co to znamená pro nadcházející volby.
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