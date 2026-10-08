Jsou historické události, které jsou sice zmiňovány v dějepisných syntézách, ale nezakotví ve vědomí společnosti. Vstup německých demokratických stran do československé vlády 12. října 1926 patří mezi takovéto jevy. Po pravdě je třeba říci, že v přehledech dějin Československa bývá o tomto kroku referováno jen jako o okrajovém jevu bez významu a důsledků.
Prostě agrárnický mistr politických kompromisů a virtuos politické moci Antonín Švehla měl v polovině 20. let už do té míry plné zuby Kramářových nespolehlivých a svévolných českých ultranacionalistů, že využil vhodné konstelace a povolal do své třetí vlády představitele prorepublikánských německých lidovců a agrárníků. Byla to ale skutečně jen politická epizoda?
Co se dočtete dál
- Která ministerstva Němcům nabídla vláda Antona Švehly?
- Jakou roli sehrála mezinárodní diplomacie?
- Jak rozsáhlá byla státní podpora německého školství, univerzit a kultury v ČSR?
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