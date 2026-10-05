Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se „světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky“, uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
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Čtyřiapadesátiletý Deisseroth, jednasedmdesátiletý Hegemann a o tři roky starší Nagel podle institutu významně posunuli poznání toho, jak a které mozkové buňky ovlivňují chování, emoce či paměť.
„Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící konkrétní vzpomínky, pocity a formy chování, které hrají roli u neurologických a psychiatrických poruch,“ uvedli organizátoři na síti X. Metodu objevenou oceněným triem vědců využívají lékaři v praxi například při léčbě zraku lidí se zrakovým postižením.
Hegemann působí na Humboldtově univerzitě v Berlíně a Nagel na univerzitě ve Würzburgu. Společně na počátku tohoto století objevili protein channelrhodopsin citlivý na světlo, který se vyskytuje v jednobuněčných zelených řasách. Když je vystaven modrému světlu, otevře se iontový kanál a ionty vytvoří v buňce elektrický impuls.
Deisseroth, jehož domovským ústavem je kalifornská Stanfordova univerzita, channelrhodopsin v roce 2005 umístil do nervových buněk laboratorních myší, kde byl za pomoci modrého světla schopen vyvolat nervový signál.
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„Tato metoda je nyní používána v laboratořích po celém světě k odhalování tajemství mozku,“ uvedl při oznamování jmen vítězů generální tajemník Nobelova výboru Karolínského institutu Thomas Perlmann. Podotkl, že již v pondělí všem vítězům telefonoval, aby jim zprávu oznámil. Deisseroth zněl v telefonu vzhledem k časovému posunu v Kalifornii rozespale, ale stejně jako ostatní dva měl velkou radost; všichni byli potěšeni, že cenu získali společně, řekl Perlmann.
Loni cenu v kategorii fyziologie a lékařství získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie. Těmto vědcům se podařilo identifikovat a popsat regulační T-lymfocyty, tedy buňky, které brání imunitnímu systému v napadání vlastního těla. Díky jejich práci vznikl obor věnující se výzkumu takzvané periferní tolerance.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu korun). Po úvodní ceně za fyziologii a lékařství budou v následujících dnech předána ocenění za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii.
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