Vzdělávací společnost Scio rozšiřuje své působení. Po inovativních základních školách, kde studenti do velké míry rozhodují o tom, co se v nich budou učit, a podobně laděných středních školách se chce firma rozrůst i do nejvyššího stupně vzdělávání. Na vysoké školy Scio dosud dodávalo pouze přijímací testy, nyní hodlá nabídnout i vlastní studijní programy. Pokud ministerstvo školství schválí žádost o založení školy a společnost získá akreditaci od Národního akreditačního úřadu, první dva obory se otevřou příští rok v září. 

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Co se dočtete dál

  • Jaké programy se na vysoké škole otevřou.
  • V čem jsou výjimečné.
  • Kolik bude stát školné a jaké budou podmínky pro přijetí.
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