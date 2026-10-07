V pátek a v sobotu se sice bude rozhodovat hlavně o vedení radnic a obsazení 27 míst v Senátu, výsledky se však propíší i do celostátní politiky. Volby ukážou, zda si voliči vládní opozice skutečně přejí Starosty v čele antibabišovského pelotonu anebo zda předseda lidovců Jan Grolich našel nástroj, jak porazit marketingovou mašinerii hnutí ANO.
Momentů, které mají potenciál otřást českou politickou scénou, je ovšem více. Co sledovat během volebního víkendu?
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