Kam skutečně odtečou splašky z domu, který není připojený ke kanalizaci? A nakolik fungují domácí čistírny odpadních vod? Stát v tom dnes nemá úplně jasno. Informace o žumpách, septicích a domovních čistírnách jsou roztroušené mezi úřady, obcemi a vlastníky nemovitostí. To se má změnit: ministerstvo životního prostředí připravuje jejich centrální evidenci. Teď se jedná i o tom, jak bude celý systém konkrétně fungovat.

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Co se dočtete dál

  • Koho se má nová povinnost týkat.
  • Jak by měla evidence probíhat.
  • Co na to říkají obce či šéf sdružení vodovodů a kanalizací.
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