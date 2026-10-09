Pro zaměstnance jedné moskevské prodejny maloobchodního řetězce Hyperglobus to musel být velký zážitek. Ve středu 7. října mezi ně zavítal bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder za doprovodu své páté manželky So-jon Schröderové-Kimové, jihokorejské tlumočnice a ekonomky.

Na televizních záběrech se dvaaosmdesátiletý Schröder objevil v té nejlepší náladě. Německy pěl chválu na personál a potřásal si s prodavačkami rukama. Odcházel za jejich bouřlivého potlesku. Schröderova návštěva, na které ho doprovázel německý majitel Hyperglobusu Thomas Bruch, nebyla náhodná. Exkancléř byl nedávno dosazen do dozorčí rady tohoto maloobchodního řetězce, provozujícího v Moskvě a okolí přes 20 obchodů s přibližně 10 tisíci zaměstnanci.

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