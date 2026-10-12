Zmatek na letištích, nedostatek raket do systémů protiletadlové obrany, ekonomické trable. Saúdská Arábie se ocitla pod tlakem jemenských Húsíů, kteří jí útoky na letiště a infrastrukturu ničí sebevědomí i prosperitu. Korunní princ a faktický vládce země Muhammad bin Salmán se prý nyní v obavě z atentátu pohybuje jen mezi pečlivě střeženými paláci a bunkry.
🔴 BREAKING: Riyadh’s King Khaled International Airport will remain closed until 2100 GMT on October 17, according to a Notice to Air Missions (NOTAM), following a series of deadly attacks by the Iran-backed Houthi militia. https://t.co/FBIbFg0uns— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 12, 2026
„Opakujeme naše varování všem leteckým společnostem, jejich zaměstnancům, stejně jako cestujícím ze všech zemí světa. Využívat saúdskoarabská letiště je nyní riskantní. Výjimku tvoří vzdušný prostor posvátných měst Mekka a Medína,“ napsal v neděli na síti X vojenský mluvčí jemenských rebelů Jahjá Sárí s tím, že jeho hnutí „myslí tuto výstrahu vážně“.
Co se dočtete dál
- Proč blokádu vzdušného prostoru pocítí poutníci do Mekky.
- Kdo podporuje jemenské rebely.
- Proč Saúdští Arabové nemají dost raket do protiletecké obrany.
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