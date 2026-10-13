Co mají společného dluhy, růst cen energií a umělá inteligence? Ne, nejde o začátek nějakého vtipu, ale o poslední zprávu Mezinárodního měnového fondu, která popsala vzájemnou provázanost zdánlivě nesouvisejících věcí. A označila je za hrozbu světového vývoje.

Ale popořadě. Rostoucí zadlužení zemí není novinkou. Koneckonců se dluhy staly příčinou největší finanční krize tohoto století, na které státy – až na výjimky z donucení – reagovaly tvorbou nových dluhů. Svůj díl přidala i pandemie koronaviru, která v mnoha částech světa, Českou republiku nevyjímaje, přispěla k dalšímu růstu zadlužení zemí. Vpád Ruska na Ukrajinu pak prudce zvedl ceny energií a tím také inflaci.

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Co se dočtete dál

  • Jak se změnila světová situace?
  • Jaká konkurence panuje na světovém trhu dluhů?
  • Jak se s tímto vývojem může vyrovnat Česko?
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