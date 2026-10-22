O kapitalismu se všeobecně – až refrémově – říká, že v něm bohatí okrádají chudé. Ti, co vlastní kapitál, mají přinejmenším lepší vyjednávací pozici, protože mají něco, co proletariát nemá. Kapitalisté tak vykořisťují ty chudáky, co nemají ani na kalhoty, protože, jak by řekl Karel Marx, jim berou nadhodnotu. A ano, občas se to děje. Bohatí bohatnou a chudí moc ne.

Jenže občas je to také naopak.

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