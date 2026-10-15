Růst Číny v posledních desetiletích je impozantní – a zcela čínský. To samé se dá říct o americké ekonomice, která desetiletí upevňuje své první místo a roste rovněž celkem americkým způsobem. Jen Evropa jako by svůj vlastní „evropský růst“ stále hledala.
Přitom víme, co nás tlačí: nákladný sociální stát, relativně vysoké daně, slabá schopnost převádět výzkum do komerčně úspěšných firem, demografický problém kombinovaný s nákladnou a obtížnou integrací migrantů do pracovního trhu, drahé energie a dovozní závislost, mnoho let trvající válka na Ukrajině...
Co s tím?
Co se dočtete dál
- Jaký konkrétní výhled má Evropa pro vlastní model růstu?
- Jaké bariéry brzdí evropský růst?
- Jaký vliv má nákladný sociální stát, demografie a energetická závislost na růstový potenciál?
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