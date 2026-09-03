Evropa dnes stojí sama. Ne zcela bez spojenců: NATO trvá a Spojené státy nadále poskytují Evropě jadernou i konvenční oporu. Ale poměr sil a odpovědnosti se mění. Evropa už nemůže stavět svou bezpečnost na levné ruské energii a téměř automatické americké ochraně. Poprvé po generacích se musí ptát, nejen co ji reguluje a váže, ale kdo vlastně je, co chce chránit a proč existuje.
V dějinách světa se střídaly říše, království, dynastie a republiky. Lišily se téměř ve všem, až na jeden rys: měly vůli k moci. Evropská unie je podivná výjimka. Nemá císaře, jednotné hlavní město ani jediný hlas. Nemá koně, meče, sochy zakladatelů ani přesvědčivý imperiální mýtus. Má rady, komise, soudy, parlamenty, smlouvy, veta, překlady a poznámky pod čarou.
Co se dočtete dál
- Jak se má Evropa zbavit závislosti na levné ruské energii?
- Jaké kroky vyžaduje kolektivní evropská obrana?
- Jak sladit obrannou kapacitu s pacifistickými hodnotami EU?