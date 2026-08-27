Jistě vás stejně jako mě překvapí, že je dnes v Izraeli kohoutková voda v průměru levnější než ve Finsku. Voda je spojena s paradoxy od nepaměti. Voda, bez které za pár dní umřeme, stojí pár haléřů. Démanty, bez kterých přežijeme klidně celý život, stojí celé jmění. Tento paradox vysoké užitné hodnoty a nízké ceny doprovází ekonomické úvahy od antiky.

Odpověď je zdánlivě snadná a píše o ní již Platon: vody je hodně a démantů málo. Na uspokojivé technické vyřešení tohoto problému si však musela ekonomie počkat až na devatenácté století.

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