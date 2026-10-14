Duolingo, končíme spolu! Nejpopulárnější aplikace sloužící k výuce jazyků má téměř 59 milionů aktivních uživatelů každý den a 12,7 milionu platících zákazníků. Zelený pták letos v první polovině roku rostl, téměř o čtvrtinu podle počtu uživatelů a o 18 procent v obratu. Já už ale tahle čísla vylepšovat nebudu.
Poslední dva roky jsem každý den trávil desítky minut ve společnosti Lily, Zari, Eddyho a Juniora, Falstaffa a dalších postaviček, které uživatele provází výukou nového jazyka. Duolingo ale pod tlakem hledá způsoby, jak si udržet uživatele, prováděním stovek změn. Firma tlaku na neustálé vylepšování říká zelená mašina, ale na mě už toho bylo moc.
Co se dočtete dál
- Co se člověk naučí za dva roky poctivým studiem jazyka v Duolingu.
- Jak se aplikace mění a v čem jsou největší slabiny a největší pozitivní změna.
- Čím lze Duolingo nahradit, pokud se chcete jazyk naučit nad úroveň týdenního turisty.
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