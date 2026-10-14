Motoristy prosazený ředitel Krkonošského národního parku Petr Moravec zůstává se svou tajně založenou „stínovou“ asociací národních parků osamocen. Ředitelé Šumavy, Českého Švýcarska a Podyjí mu společně oznámili, že do nového spolku nevstoupí, a vyzvali ho, aby změnil jeho název. Ten je totiž totožný s názvem již dva roky fungující asociace. Moravce navíc opouštějí i oba akademici, kteří s ním spolek na konci září založili. Přiznávají, že při jeho vzniku neměli všechny podstatné informace.
Co se dočtete dál
- Nová stínová Asociace národních parků České republiky se bude muset obejít bez účasti Šumavy, Českého Švýcarska a Podyjí.
- Co nyní ředitelé správ tří parků zakladateli nového spolku, Motoristy dosazenému řediteli Krkonošského národního parku Petru Moravcovi, napsali?
- A jak na to, že Moravec asociaci založil bez vědomí tří zmíněných ředitelů, reagovali spolupracující akademici?
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