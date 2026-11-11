Několik minut před zahájením dlouho očekávané debaty mezi odboráři i dalšími zaměstnanci Krkonošského národního parku a ředitelem Petrem Moravcem ještě visí ve vzduchu několik otazníků. Dokonce není jasné, kdy na začátku léta Motoristy dosazený šéf vlastně dorazí. A zda a kdy ho podpoří početná, osmičlenná delegace z ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Igorem Červeným (Motoristé sobě). Jejich vozidla už přitom v centrále správy parku dávno stojí.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace