Několik minut před zahájením dlouho očekávané debaty mezi odboráři i dalšími zaměstnanci Krkonošského národního parku a ředitelem Petrem Moravcem ještě visí ve vzduchu několik otazníků. Dokonce není jasné, kdy na začátku léta Motoristy dosazený šéf vlastně dorazí. A zda a kdy ho podpoří početná, osmičlenná delegace z ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Igorem Červeným (Motoristé sobě). Jejich vozidla už přitom v centrále správy parku dávno stojí.

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