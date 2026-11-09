Mailovou zprávu oznamující, že dnes na škole jako učitel skončil ředitel správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec, dostali v pondělí všichni učitelé České lesnické akademie v Trutnově. S novým šéfem parku dosazeným Motoristy byli studenti hrubě nespokojení. Vyčítali mu, že chodí do hodin opakovaně pozdě, výuku ukončuje předčasně, během ní si vyřizuje osobní záležitosti a o studenty nejeví zájem. Moravec proto dostal podle zdrojů HN od vedení školy vytýkací dopis a nabídku, ať školu v tichosti sám opustí. Dnes to měl podle zmíněného mailu učinit, proces se ale zatím do konce úplně dotáhnout nepodařilo.

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Co se dočtete dál

  • Jak je to s Moravcovým odchodem z České lesnické akademie.
  • Proč by vlastně měl odejít.
  • A jakým sporům čelí na správě KRNAP.
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