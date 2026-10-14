Mužům po šedesátce se občas stává, že se začnou projevovat mírně řečeno sebestředně. Podvědomě tuší, že jim ujíždí vlak, a aby ho zastavili, začnou na sebe všemožně upozorňovat. Mívá to různé podoby, ale všechny spojuje přesvědčení, že jsou jedineční, a pokud to svět nevidí, jedná se o neodpustitelnou křivdu a mají mají plné právo se za ni pomstít.
Krásným příkladem je šestašedesátiletý plzeňský politik ODS Lumír Aschenbrenner. Ten bude muset po dvanácti letech opustit horní parlamentní komoru, protože v prvním kole voleb prohrál s Karlem Řehkou ze STAN a Lucií Kantorovou z ANO. A protože centrální heslo jeho ODS pro senátní volby znělo: „Senát jim (rozumějme hnutí ANO) nedáme“, bylo logické, aby v druhém kole podpořil kandidáta STAN.
Co se dočtete dál
- Proč dlouholetý senátor ODS podpořil kandidátku ANO?
- Nemá Lumír Aschenbrenner přece jen trochu pravdu?
- Jak by se mohlo stát, aby jeho dějinná role byla nakonec v zásadě pozitivní?
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