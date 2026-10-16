Jmenuje se Joel Feldshuh a je brigádním generálem ve výslužbě. Letos oslavil 77 let. Jako pilot bojoval v jomkipurské válce (1973), později řídil zpravodajství vojenského letectva. Po odchodu do civilu vedl aerolinky El Al a úřad pro civilní letectví. Letos v říjnu byl zadržen a spoután. Důvod? Zastal se palestinské venkovanky, kterou napadl pubescent z nelegální židovské osady na Západním břehu.

Oč šlo? Právě probíhá sklizeň oliv a izraelští aktivisté včetně Joela přijeli chránit arabské farmáře před extremistickými osadníky. Nezřídka adolescenty. Jeden z nich před zraky dospělých izraelských mužů napadl postarší ženu procházející kolem. S telefonem v ruce, kterým hodlal šikanu Palestinky natáčet. Neprošlo mu to, bývalý letec ho s pomocí přátel zahnal.

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