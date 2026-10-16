Jmenuje se Joel Feldshuh a je brigádním generálem ve výslužbě. Letos oslavil 77 let. Jako pilot bojoval v jomkipurské válce (1973), později řídil zpravodajství vojenského letectva. Po odchodu do civilu vedl aerolinky El Al a úřad pro civilní letectví. Letos v říjnu byl zadržen a spoután. Důvod? Zastal se palestinské venkovanky, kterou napadl pubescent z nelegální židovské osady na Západním břehu.
תא"ל מיל׳ יואל פלדשו, טייס קרב, מפקד מוערך שמילא שורה ארוכה של תפקידי ניהול בכירים, פטריוט. חבר. נעצר לפני שעה קלה בדומא כשיצא להגן על מוסקים מפני פרעות שצפויות היו להגיע. כי זה מה שקורה שם, בגדה המערבית, על בסיס יומי. טרור מתנחלים. פלדשו נעצר ע"י שוטרי משטרת ישראל שלנו, רעולי פנים. ממה אתם מסתתרים, אחינו השוטרים? אתם בורחים מהבושה, אבל זו באה מבפנים, לא תוכלו להסתיר את פניכם מפניה והיא לא תניח לכם. יואל, אני יודע שהמקרה הזה רק מחזק את רוחך. חזק ואמץ. תיכף מתחילים לתקן.— Nimrod Sheffer - נמרוד שפר (@NimrodSheffer) October 12, 2026
Oč šlo? Právě probíhá sklizeň oliv a izraelští aktivisté včetně Joela přijeli chránit arabské farmáře před extremistickými osadníky. Nezřídka adolescenty. Jeden z nich před zraky dospělých izraelských mužů napadl postarší ženu procházející kolem. S telefonem v ruce, kterým hodlal šikanu Palestinky natáčet. Neprošlo mu to, bývalý letec ho s pomocí přátel zahnal.
Co se dočtete dál
- Kdo podporuje násilí osadníků?
- Proč se vysloužilí důstojníci zastávají Palestinců?
- Komu slouží izraelská policie?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace