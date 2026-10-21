Nizozemská skupina Accell Group, která patřila k největším výrobcům kol a elektrokol na světě, neustála vážné ekonomické problémy a na začátku letošního srpna skončila v insolvenci. Zavřela také svůj výrobní závod v Maďarsku, kde pracovalo přes 400 lidí. Po více než dvou měsících se začíná vyjasňovat osud jednotlivých značek kol, které do zkrachovalé skupiny patří.
Řadu z nich už v insolvenci koupili noví investoři. Nejprestižnější značky z portfolia nizozemské firmy, jako je Lapierre, Ghost nebo Haibike, které se prodávají i na českém trhu, ale zatím na kupce čekají. To by se však mohlo brzy změnit. Hraje se totiž o čas – právě teď distributoři objednávají od producentů bicykly na další sezonu.
Co se dočtete dál
- Které značky ze zkrachovalé Accell Group už našly kupce.
- Co už v insolvenci koupila singapurská skupina Dutech.
- Kdy by se mohlo rozhodnout o osudu německých značek kol jako Haibike nebo Ghost.
- Jak situaci vidí český distributor těchto kol.
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