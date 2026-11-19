Když se letos na jaře spojila česká technologická firma Rouvy s konkurenčním kalifornským jednorožcem Zwift, dali si zakladatelé společnosti z Vimperka jeden slib. Část peněz bratři Petr a Jiří Samkovi vrátí do české cyklistiky, konkrétně bikingu, ze kterého vzešli. Jejich firma za pomoci investorů ze skupiny Pale Fire Capital vyrostla v jednoho z nejvýznamnějších hráčů v oboru realistické indoor cyklistiky. Nabízí možnost tréninku a závodění na trasách z celého světa, aniž by sportovci museli opustit svůj byt nebo dům. Stačí jim k tomu aplikace, monitor a cyklistický trenažér. Nyní bratři Samkovi slib plní.
Co se dočtete dál
- O jakou investici jde.
- Co mají bratři Samkové s českou cyklistikou v plánu.
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