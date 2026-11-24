Uprostřed letošního léta zkrachovala nizozemská skupina Accell Group, jeden z největších výrobců kol a elektrokol na světě, jehož značky se prodávají také v Česku. Během podzimu už řada z nich v insolvenci našla své kupce. Německé značky Haibike, Ghost a Winora zamířily do čínských rukou, nyní se nového investora dočkal i poslední z velkých výrobců ze zkrachovalé skupiny.
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