Od příštího roku podstatně naroste agenda, které se bude v Česku bude věnovat Antidopingový výbor. Kromě boje proti sportovcům, kteří si pomáhají zakázanými látkami, bude mít organizace na starost také prevenci podvádění se sportovními výsledky (matchfixing), násilí na stadionech a také ochranu zejména dětí ve sportu (safeguarding).

Státní příspěvková organizace, která od roku 2020 patří pod Národní sportovní agenturu, se na chystané změny připravuje. Konkrétní dopady ale budou jasné až ve chvíli, kdy zákon, který novinku zavádí, projde sněmovnou.

Ředitel Českého Antidopingu Martin Čížek v rozhovoru pro HN popisuje, jak se změní přístup komisařů při pátrání po dopingových „hříšnících“, proč jsou cyklisté testováni uprostřed noci nebo zda mu přijde adekvátní čtyřletý trest pro českou tenistku Markétu Vondroušovou.

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Co se dočtete dál

  • Proč Světová antidopingová agentura není spokojena s efektivitou komisařů.
  • V čem bude jejich práce připomínat spíš detektivy.
  • Co stojí za noční kontrolou cyklistů na Tour de France.
  • Je čtyřletý trest pro tenistku Vondroušovou adekvátní.
  • Jaké sporty jsou podle Čížka nejrizikovější.
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