Podílel se na záchraně olympijských her, po boku Bernieho Ecclestona dohlížel na proměnu formule 1 a monacký kníže Albert mu zadal úkol obnovit zájem o moderní pětiboj. Michael R. Payne patří mezi nejvýznamnější postavy světového sportovního marketingu. Ve velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny se neohlíží jen zpět, ale nabízí také pohled do budoucnosti.
Za dva roky se totiž uskuteční olympijské hry v Los Angeles, které mohou znovu posunout hranice sportu a zábavy. Zároveň nad nimi ale visí stín amerického prezidenta Donalda Trumpa, který už několikrát ukázal, že je ochotný překračovat hranice politického vlivu na sport. „Jedním z největších nebezpečí pro sport je rostoucí politické zneužívání,“ varuje Payne, který 8. října vystoupí v Česku na konferenci Sport Alive.
Payne zároveň popisuje, proč se sport musí neustále vyvíjet, jakou roli v jeho budoucnosti sehraje umělá inteligence a jak mohou nové technologie proměnit způsob, jakým sport konzumujeme.
Co se dočtete dál
- Jak se z olympijských her a formule 1 stal globální sportovní byznys.
- Proč podle Michaela Payna sport ohrožuje rostoucí politizace a jaké hranice by neměl překračovat.
- Jak AI a nové technologie změní způsob, jakým budeme sport v budoucnu sledovat.
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