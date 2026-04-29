V jihočeském Vimperku vyrostla technologická firma Rouvy a s pomocí investorů ze skupiny Pale Fire Capital (PFC) se stala jedním z nejdůležitějších hráčů v oboru realistické indoor cyklistiky. Umožňuje trénovat, závodit nebo jen jezdit pro radost na speciálním trenažéru z domova, a to díky simulaci reálného venkovního prostředí s velkým důrazem na realitu.
Teď Rouvy hlásí zásadní milník v historii firmy. Spojuje se s globálním lídrem v oboru, kalifornským jednorožcem Zwift. Pro český start-up je to po devíti letech završení cesty, během níž se díky své technologii reálných videotras stal partnerem prestižních závodů typu Ironman a vyrostl na více než 300 tisíc uživatelů.
