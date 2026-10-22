Sjezd na dálnici D1 u Průhonic je dlouhé roky pro řidiče spojený se zastávkou u pobočky řetězce McDonald’s. Logo se žlutými oblouky dnes u dalšího sjezdu, tedy o pár set metrů dál, vizuálně zastiňuje obrovská cedule, která nejde přehlédnout. Je na ní nápis Chery Praha vztyčený u vlajkové prodejny dravého automobilového koncernu z Číny. Není to přitom jediná čínská automobilka s pobočkou u stejného sjezdu. O pár desítek metrů dál láká dealer Auto in na značky Xpeng a BYD. Showroomů čínských výrobců vozů po Praze a dalších městech poslední měsíce přibývá. Často na místech tradičních dealerů, kteří dříve nabízeli výhradně evropské značky.

Dobře je to vidět i na méně exponovaných místech. Například v pražských Dolních Počernicích, kde dlouholetého dealera Auto-Exner vystřídal ve zrekonstruovaném prostoru prodejce Auto Star. Sortiment? Čínské Chery a BAIC. Tyto a další značky nezačínají být ve veřejném prostoru pouze vidět a cítit, jejich auta čeští řidiči čím dál častěji potkávají i na silnicích.

Kam až mohou v Česku růst?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se čínským značkám v Česku daří.
  • Co je v nabídce a kdo vládne trhu.
  • Jak značky mění strategie.
  • Co jsou brzdy čínské expanze.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.