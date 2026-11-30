Dny, kdy jsou montážní linky v továrně Audi v severočínském městě Čchang-čchun v pohybu, se považují za zcela mimořádné. Rozjíždějí se totiž jen dvakrát až třikrát měsíčně. Důvod je jednoduchý. Plně elektrické modely, které se zde vyrábějí od prosince 2024, v Číně skoro nikdo nekupuje, jejich podíl na trhu je zcela zanedbatelný.
Tamní společný podnik Audi FAW NEV Company (Nevco) představuje nejen pro Audi, ale pro celý mateřský koncern Volkswagen noční můru. Přitom Audi a jeho partner, státní čínský podnik FAW (First Automotive Works) do podniku, který je projektován na roční kapacitu 150 tisíc plně elektrických aut, dosud investovali přes dvě a půl miliardy eur.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace