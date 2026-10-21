Ústavní soud po šesti letech zvrátil svůj předchozí verdikt ve sporu Římskokatolické farnosti – prelatura Český Krumlov a Rybářství Třeboň o šestici rybníků na Třeboňsku. A dal opět naději církvi, že je dostane zpět. Nejde o příliš významné rybníky – jejich celková plocha je zhruba 20 hektarů a největší Smrk u Petrovic jich zabírá devět. Společnost přitom hospodaří na zhruba 440 rybnících o celkové výměře okolo 8000 hektarů.

Na verdikt ale čeká ještě několik podobných sporů, které soudy pozastavily, než se rozhodne právě o tomto. Boj o uvedenou šestici rybníků navíc provází několik zvratů, které v minulosti rozhádaly i samotný Ústavní soud.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se ústavní soudci kvůli uvedenému sporu v minulosti rozhádali.
  • Na čem nyní Ústavní soud staví své rozhodnutí.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.