Ústavní soud po šesti letech zvrátil svůj předchozí verdikt ve sporu Římskokatolické farnosti – prelatura Český Krumlov a Rybářství Třeboň o šestici rybníků na Třeboňsku. A dal opět naději církvi, že je dostane zpět. Nejde o příliš významné rybníky – jejich celková plocha je zhruba 20 hektarů a největší Smrk u Petrovic jich zabírá devět. Společnost přitom hospodaří na zhruba 440 rybnících o celkové výměře okolo 8000 hektarů.
Na verdikt ale čeká ještě několik podobných sporů, které soudy pozastavily, než se rozhodne právě o tomto. Boj o uvedenou šestici rybníků navíc provází několik zvratů, které v minulosti rozhádaly i samotný Ústavní soud.
Co se dočtete dál
- Proč se ústavní soudci kvůli uvedenému sporu v minulosti rozhádali.
- Na čem nyní Ústavní soud staví své rozhodnutí.
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