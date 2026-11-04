Donald Tusk má povinnost obnovit nezávislost polského Ústavního tribunálu, který se dostal pod politickou kontrolu. Způsob, jakým jeho vláda řeší nejnovější střet, i její vlastní personální nominace ale hrozí politickou porážkou.
V pátek 30. října vstoupilo sedm soudců zvolených parlamentem do budovy ústavního soudu v doprovodu příslušníků Státní ochranné služby. Poté, co prezident Karol Nawrocki více než šest měsíců odmítal přijmout jejich přísahu, jedna ze soudkyň, Anna Korwin-Piotrowská, oznámila, že přebírá vedení tribunálu. Nawrocki předčasně ukončil oficiální návštěvu Senegalu a urychleně se vrátil do Varšavy. Kamery mezitím zachytily potyčky u vchodu do soudní budovy.
Záběry vyvolaly dva protichůdné výklady: legitimní pokus o obnovení právního státu, nebo státní převrat?
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