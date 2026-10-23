Pozdní platby podle britské vlády způsobují každoročně zánik 14 tisíc podniků a ekonomiku stojí téměř 11 miliard liber. V Dolní sněmovně to zaznělo v půlce října při debatě o zákonu omezujícím platební lhůty. Podstata problému je jednoduchá: malí dodavatelé financují velké odběratele.

Česko má důvod zbystřit. Podle zprávy EU Payment Observatory z prosince 2025, vycházející z průzkumu Intrum, činila v roce 2024 průměrná doba zaplacení mezi českými firmami 62,3 dne proti unijnímu průměru 60,3 dne. Veřejná správa platila za 73,8 dne, evropský průměr byl 69,8 dne. Český stát tak skončil jako nejpomalejší mezi dvaceti sledovanými zeměmi EU, tuzemské firmy jako druhé nejhorší po Chorvatsku.

Zbývá vám ještě 50 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.