Pozdní platby podle britské vlády způsobují každoročně zánik 14 tisíc podniků a ekonomiku stojí téměř 11 miliard liber. V Dolní sněmovně to zaznělo v půlce října při debatě o zákonu omezujícím platební lhůty. Podstata problému je jednoduchá: malí dodavatelé financují velké odběratele.
Česko má důvod zbystřit. Podle zprávy EU Payment Observatory z prosince 2025, vycházející z průzkumu Intrum, činila v roce 2024 průměrná doba zaplacení mezi českými firmami 62,3 dne proti unijnímu průměru 60,3 dne. Veřejná správa platila za 73,8 dne, evropský průměr byl 69,8 dne. Český stát tak skončil jako nejpomalejší mezi dvaceti sledovanými zeměmi EU, tuzemské firmy jako druhé nejhorší po Chorvatsku.
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