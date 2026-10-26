Fenoménem posledních let u rezidenčního bydlení je neustálé zmenšování ploch jednotlivých jednotek. Podle dat Institutu plánování a rozvoje za posledních zhruba deset let poklesla průměrná vnitřní výměra volných bytů v pražských developerských projektech zhruba ze 75 metrů čtverečních na necelých 64 metrů. 

Podobnou situaci lze nyní pozorovat i na trhu s luxusními nemovitostmi, tedy těmi dražšími a co do výměry většími. I zde musí developeři zmenšovat obytnou plochu jednotlivých apartmánů a bytových jednotek, aby trochu brzdili jejich jinak překotný cenový růst. Daleko více se také začíná řešit i to, jak a pro co je obytná plocha využívána, aby se jí zbytečně neplýtvalo. Ukazuje se, že zdražování nemovitostí v Česku mění priority také u movitější klientely.

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Co se dočtete dál

  • O kolik se zmenšily výměry luxusních nemovitostí za poslední roky.
  • Jak se zmenšování luxusních bytů propisuje do koncových cen.
  • Kolik v průměru stojí prémiové nemovitosti v Praze.
  • Jak vypadá jejich typický kupující.
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