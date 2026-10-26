Fenoménem posledních let u rezidenčního bydlení je neustálé zmenšování ploch jednotlivých jednotek. Podle dat Institutu plánování a rozvoje za posledních zhruba deset let poklesla průměrná vnitřní výměra volných bytů v pražských developerských projektech zhruba ze 75 metrů čtverečních na necelých 64 metrů.
Podobnou situaci lze nyní pozorovat i na trhu s luxusními nemovitostmi, tedy těmi dražšími a co do výměry většími. I zde musí developeři zmenšovat obytnou plochu jednotlivých apartmánů a bytových jednotek, aby trochu brzdili jejich jinak překotný cenový růst. Daleko více se také začíná řešit i to, jak a pro co je obytná plocha využívána, aby se jí zbytečně neplýtvalo. Ukazuje se, že zdražování nemovitostí v Česku mění priority také u movitější klientely.
Co se dočtete dál
- O kolik se zmenšily výměry luxusních nemovitostí za poslední roky.
- Jak se zmenšování luxusních bytů propisuje do koncových cen.
- Kolik v průměru stojí prémiové nemovitosti v Praze.
- Jak vypadá jejich typický kupující.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace