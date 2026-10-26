Jednou z jistot, kterou investoři a firmy v Srbsku posledních 12 let měli, bylo, že o všem rozhoduje Alexandar Vučić a jeho lidé. To se teď změní, protože dosavadní prezident Vučić a koalice kolem jeho nacionalistické Srbské pokrokové strany přiznali porážku v předčasných volbách, které se konaly o víkendu. Otevřela se tak cesta k moci pro vítěznou, ale silně decentralizovanou opoziční Studentskou kandidátku. Dosud ale není jasné, kdo bude stát v čele srbského státu. Zatím se spekuluje, že premiérem by potenciálně mohl být bývalý guvernér srbské centrální banky Dejan Šoškić nebo kardiolog a vůdce opoziční kandidátky Ilija Srdanović.
Co se dočtete dál
- Jaké české firmy v Srbsku investovaly.
- Jaké pozice mají v srbské ekonomice Rusko a Čína.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace