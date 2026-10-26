Mohutné noční oslavy po celém Srbsku způsobilo naprosto nečekané večerní oznámení dosavadního srbského lídra Aleksandra Vučiče, že uznává prohru svého Jednotného Srbska v parlamentních volbách. Podle zatím neoficiálních výsledků ho porazila opoziční Studentská kandidátka, vzniklá z hnutí protestujícího proti režimu pevné ruky, který exprezident za čtrnáct let v čele země zavedl.

Euforie a silná slova o tom, že Vučić opravdu prohrál, mohou být ale předčasné, i když jde pro celý Balkán o velký politický zlom. Nový politický zápas ale teprve začíná.

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