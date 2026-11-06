Konec Vučičovy éry staví český byznys i diplomacii před nepříjemnou otázku, jak politický zvrat dopadne na jejich dosavadní úspěšné působení v Srbsku založené na blízkém vztahu s odcházejícím režimem.
V srbských parlamentních volbách minulý víkend přesvědčivě zvítězilo protestní hnutí, které politicky vyrostlo na odporu proti režimu Aleksandra Vučiče. Nespokojená část srbské veřejnosti od vítězů voleb očekává, že zlikvidují dlouhodobě budovaný systém vládnutí založený na pragmatismu a koncentraci moci v úzkém kruhu loajálních osob.
Teprve nejbližší měsíce ukážou, jak úspěšná bude nová politická síla při praktickém převzetí moci a jestli naplní svůj hlavní slib vymýcení korupce. Už nyní je však zřejmé, že radikální změna režimu může mít negativní důsledky pro dosud vzkvétající česko-srbské obchodní vztahy.
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