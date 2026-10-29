Kdo zatouží po švýcarských luxusních hodinkách značky Rolex, jejichž průměrná maloobchodní cena dosahuje 14 tisíc franků (skoro 370 tisíc korun), musí mít nejenom dost peněz, ale také se vyzbrojit trpělivostí. Nezřídka se – zvláště u některých modelů – stává, že autorizovaný dealer musí zájemce o koupi zklamat sdělením, že jím vybraný skvost není momentálně ke koupi, a doporučit mu, aby se zapsal do pořadníku.
Do něho se podle magazínu The Economist, analyzujícího stav švýcarského hodinářství, každý den v různých zemích zapisují tisíce zájemců o luxusní hodinky, jichž Rolex loni prodal skoro 1,2 milionu kusů a utržil za ně více než 11 miliard franků (asi 290 miliard korun) proti osmi miliardám před pěti lety. Přibližně 92 procent uvedené sumy připadá na velkoobchodní obrat.
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