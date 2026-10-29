Pro příští měsíce nemají čeští řidiči moc důvodů očekávat, že pohonné hmoty na čerpacích stanicích zlevní. Zimní měsíce navíc budou podporovat a udržovat rozdíl mezi benzinem a naftou. Ten je podle průměrných cen pohonných hmot, jež sleduje společnost CCS, zhruba tři a půl koruny na litr ve prospěch benzinu. Cesta k naftě přes 50 korun za litr je podle analytiků reálná i při nižší spotřební dani.
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