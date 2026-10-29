Pro příští měsíce nemají čeští řidiči moc důvodů očekávat, že pohonné hmoty na čerpacích stanicích zlevní. Zimní měsíce navíc budou podporovat a udržovat rozdíl mezi benzinem a naftou. Ten je podle průměrných cen pohonných hmot, jež sleduje společnost CCS, zhruba tři a půl koruny na litr ve prospěch benzinu. Cesta k naftě přes 50 korun za litr je podle analytiků reálná i při nižší spotřební dani.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké důvody hrají pro zdražování nafty.
  • Jaké faktory ovlivní cenu ropy, která je teď kolem 110 dolarů za barel.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.