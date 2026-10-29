Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku zemřelo nejméně 68 lidí. Vlak státního dopravce Renfe, který mířil z Madridu do Sevilly, se poblíž Toleda srazil se soupravou soukromého dopravce Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu. Provoz na vysokorychlostní trase mezi Madridem a Andalusií byl zastaven. Tragédii způsobilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, které povolilo jednomu z vlaků pokračovat v jízdě, přestože tomu bránil červený varovný signál. Podle deníku El País to řekl ministr dopravy Óscar Puente. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že ve vlacích se mohl nacházet jeden člověk z České republiky. Do uzávěrky vydání to ale oficiálně nepotvrdilo.
K nehodě došlo ráno na rovném úseku trati obklopeném poli mezi obcemi Urta a Los Yébenes. Krátce před tím vypadlo liniové zabezpečovací zařízení (LZB) ve stanici Urta, a to kvůli selhání komunikace tří počítačů v síti. Bez LZB systému se tak ocitl úsek trati v délce 63 kilometrů, což vedlo k automatickému zastavení všech vlaků jedoucích na tomto úseku. Centrální dispečerské pracoviště v Madridu za této situace převzalo kontrolu nad provozem, přičemž jednomu z vlaků vydalo povolení opět pokračovat v jízdě, a to navzdory aktivnímu červenému varovnému signálu. Mezi 8:36 a 8:52 souprava Renfe ujela 25 kilometrů při rychlosti až 200 kilometrů za hodinu a poté narazila do vlaku Iryo. Ministr dopravy Óscar Puente označil rozhodnutí dispečerského pracoviště za nevysvětlitelné.
V obou vlacích bylo dohromady více než 500 cestujících. Jeden z poškozených vagonů byl po nárazu roztržen a trosky se rozptýlily po svahu pod tratí, popsala agentura AP.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente se o nehodě dozvěděl krátce před plánovaným vystoupením na infrastrukturním fóru v Madridu a akci podle El País narychlo opustil. Španělský premiér agentuře AFP řekl, že je nehodou a jejím rozsahem šokován.
Podobná nehoda zemi postihla už na začátku letošního roku, kdy na jihu Španělska zahynulo 45 lidí po vykolejení vlaku a srážce s protijedoucí soupravou. Poslední nejtragičtější neštěstí se stalo v roce 2013, kdy při nehodě zemřelo 80 lidí. Španělsko za poslední desetiletí vybudovalo rozsáhlou síť vysokorychlostních tratí o délce zhruba 3900 kilometrů a patří v tomto ohledu ke světové špičce. Provoz na železnici byl v posledních letech otevřen také soukromým dopravcům; společnost Iryo začala ve Španělsku jezdit v roce 2022.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit