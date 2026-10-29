Komerční bance (KB) za první tři čtvrtletí letošního roku klesl čistý zisk o 2,8 procenta na zhruba 13,2 miliardy korun. Provozní zisk pak stoupl o 5,2 procenta na 15,5 miliardy korun. Celkové výnosy vzrostly o 1,8 procenta na téměř 28 miliard korun. Výsledky banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, zveřejnila ve čtvrtek na svém webu. Komerční banka patří mezi největší finanční ústavy v Česku. Skupina KB měla ke konci třetího čtvrtletí přes 2,33 milionu zákazníků, meziročně o 81 000 více.
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Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB v prvních devíti měsících roku meziročně stoupl o 11,1 procenta na 964,6 miliardy korun. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení ve srovnání s loňskými třemi čtvrtletími vzrostl o 54,4 procenta na 82,9 miliardy. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 7,8 procenta na 42,9 miliardy. Celkový objem půjček poskytnutých podnikům a ostatních úvěrů stoupl o 14,8 procenta na 493,5 miliardy korun.
Celkový objem vkladů se zvýšil o 6,7 procenta na 1,13 bilionu. Vklady od individuálních klientů činily 382,5 miliardy, což bylo oproti loňsku o 11,5 procenta více. Vklady korporátních a podnikatelských klientů se meziročně zvýšily o 5,3 procenta na 696,1 miliardy korun.
Objemy investic klientů skupiny v podílových fondech poklesly o 2,8 procenta na 163,7 miliardy korun. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti vzrostla o 4,4 procenta na 79 miliard a technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 7,3 procenta na 50,9 miliardy.
„Obzvláště mě těší výrazný růst úvěrování a pokračující rozšiřování naší klientské základny. Nadále rovněž těžíme z vynikající kvality aktiv a nízkých nákladů na riziko. Tržní prostředí, charakterizované nižšími maržemi u klíčových produktů, nám však dosud neumožnilo promítnout tento pozitivní obchodní vývoj do odpovídajícího růstu výnosů,“ sdělil předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.
Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o dvě procenta na 19,7 miliardy díky nárůstu objemu vkladů a poskytnutých úvěrů, přestože konkurence na trhu podle KB stlačovala marže z úvěrů a vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 3,2 procenta na 5,3 miliardy. Čistý zisk z finančních operací poklesl o 2,5 procenta na 2,9 miliardy. Výnosy z dividend a ostatní výnosy stouply o 12,3 procenta na 109 milionů korun.
Provozní náklady KB se snížily o 2,1 procenta na 12,5 miliardy korun. Personální náklady poklesly o 4,4 procenta na zhruba šest miliard. Průměrný počet zaměstnanců klesl o 8,8 procenta na 6440, podle banky vlivem digitalizace a optimalizace provozních procesů a distribuční sítě.
Počet poboček KB v Česku se v prvních třech kvartálech tohoto roku meziročně snížil o 16 na 171. Klesl také počet bankomatů v síti KB, a to o 14 na 745. Počet uživatelů digitálního bankovnictví v aplikaci KB+ se zvýšil o 329 000 na 1,79 milionu.
Pokles čistého zisku pro investory nepředstavuje výrazné překvapení a do akcií KB byl už zaceněn, komentoval výsledky analytik XTB Tomáš Maxa. Negativně hodnotí zhoršený výhled celkových výnosů pro letošní rok. Zatímco původní očekávání managementu počítala se středním jednociferným růstem, banka nyní předpokládá růst pouze v nižších jednotkách procent. Akcie KB před 10:00 mírně klesly o 0,6 procenta na 1001 Kč. Akcie KB od začátku roku odepisují 13 procent, což podle Maxy jen potvrzuje, že KB je pro investory atraktivní primárně jako dividendová sázka, a ne pro svůj růstový příběh.
S akciemi Komerční banky se obchoduje na pražské burze. Ke konci září měla zhruba 95.000 akcionářů, meziročně jejich počet stoupl o více než 15.000. Většinu akcionářů - téměř 89.000 - tvořily fyzické osoby z České republiky. Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal beze změny na 60,4 procenta. Minoritní akcionáři měli podíl 39 procent a sama KB držela 0,6 procenta vlastních akcií.
Výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku zveřejnila z největších bank v Česku již také Moneta. Čistý zisk Monety Money Bank za tři kvartály meziročně vzrostl o 12,7 procenta na 5,5 miliardy korun. Provozní výnosy se zvýšily o 8,2 procenta na 11,2 miliardy. Počet klientů Monety ke konci září činil zhruba 1,6 milionu.
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