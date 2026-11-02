Tohle je ideální místo na odpočinek, říká Martin Bernátek a rozhlíží se v nádherném říjnovém dopoledni po údolí říčky Pluskovec. Tady, na konci obce Velké Karlovice nedaleko Vsetína, jste na východním konci republiky. Pár stovek metrů odsud je hranice se Slovenskem. Vůkol lesy, louky, čerstvý vzduch. A klid.
Bernátek zde rozjel novou kapitolu svého osobního i byznysového života. V roce 2023 za stovky milionů korun prodal e-shop Ovečkárna a po období vnitřní prázdnoty s manželkou rozjel longevity start-up OlaOla a loni ho doplnil resortem Na mú dušu. Rozjel ho tady, na úpatí Javorníků, se záměrem nabídnout „wellness pro duši“, které prý sám potřeboval.
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