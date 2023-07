Ještě před třinácti lety měl jako teenager jen malý stánek, kde prodával ponožky a svetry z ovčí vlny a objížděl s ním městské trhy. V roce 2011 překlopil byznys na internet a rozjel e-shop Ovečkárna.cz. A byl to skvělý nápad. Firmě dnes teprve dvaatřicetiletého podnikatele Martina Bernátka rostou tržby každým rokem. Dokonce i loni, přes ochlazení poptávky napříč českou e-commerce scénou, se tržby Ovečkárny vyhouply na rekordních 277 milionů korun. Letos e-shop cílí na o 50 milionů vyšší číslo.

Bernátek už u toho ale nebude. Před dvěma lety prodal 60procentní podíl ve firmě fondu Enterstore ze skupiny Hartenberg Holding patřící do svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše. Dalších deset procent si ukousnul fond eRockets. Letos v březnu pak Bernátek zpeněžil i svůj zbývající třicetiprocentní podíl. Podnikatel, který se nyní věnuje poradenství e-shopům, vypráví v rozhovoru pro HN, jaká byla spolupráce s Babišovým fondem, jak probíhal exit firmy, díky kterému zaopatřil druhou generaci rodiny, a co by jako šéf teď dělal jinak. „Určitě je dobré, a dokonce nutné se od firmy třeba na měsíc odpojit. Úplně vypnout, zvolnit a pak se vrátit,“ říká.