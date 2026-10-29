Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát šéfky banky měl vypršet na konci října 2027.
„Opouštím tuto instituci s pocitem dobře odvedené práce a s ECB, která je připravena na budoucnost,“ uvedla Lagardeová v krátkém videu sdíleném na sociálních sítích. Náplasti, které má na obličeji, vysvětlila v komentáři pod videem malým chirurgickým zákrokem ze začátku týdne a vyzvala sledující, ať si nechávají pravidelně kontrolovat pokožku.
Čtvrtečnímu oznámení předcházely měsíce spekulací o budoucnosti Lagardeové v čele banky. Předseda Evropské rady António Costa už oznámil, že neprodleně zahájí proces hledání jejího nástupce.
„Aby bylo zajištěno hladké předání vedení ECB, bude dnes zahájen proces jmenování jejího nástupce. Ten bude probíhat bez průtahů s cílem, aby Evropská rada dospěla k rozhodnutí včas,“ napsal Costa na síti X.
O jméně nové předsedkyně nebo předsedy ECB bude rozhodovat 21 členských zemí eurozóny. Šéf banky musí mít podporu nejméně 16 států, které musí dohromady představovat alespoň 65 procent obyvatelstva eurozóny.
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Odchod Lagardeové umožní francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německému kancléři Friedrichu Merzovi rozhodnout o obsazení jedné z nejdůležitějších vrcholných pozic v Evropě ještě před dubnovými volbami ve Francii, napsala agentura DPA. Zároveň připomněla, že ve francouzských volbách má velkou šanci zvítězit euroskeptická, radikálně pravicová politička Marine Le Penová, což by znovuobsazení postu v čele ECB mohlo ztížit.
„Macron tak dostává možnost spolurozhodovat o vedení ECB na dalších osm let, přestože jeho vlastní prezidentský mandát skončí už v květnu 2027. Takové načasování lze interpretovat jako významnou výhodu pro dosavadní francouzské vedení a jeho evropské spojence,“ komentoval vývoj hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Za přední kandidáty na nového šéfa ECB jsou podle agentury Reuters považováni bývalí guvernéři centrálních bank Nizozemska a Španělska Klaas Knot a Pablo Hernández de Cos. Jako nové působiště Lagardeové bývá zmiňováno Světové ekonomické fórum, dodává agentura.
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